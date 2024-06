O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por intermédio da Promotoria de Justiça Cível de Sena Madureira, realizou, nos dias 6 e 7 de junho, uma inspeção conjunta com o Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC) em 13 Unidades Básicas de Saúde (UBS) nas áreas urbana e rural do município.



O promotor de Justiça Júlio César de Medeiros, que solicitou as diligências, acompanhou as visitas, que tiveram também a presença dos conselheiros do CRM-AC Alan Areal e David Carneiro, além de equipes técnicas dos dois órgãos.

Durante as inspeções, foi verificado que a maioria das unidades apresentava boa estrutura física e atendimento adequado. No entanto, na UBS Elson Damasceno, de referência para pacientes da zona rural, foram encontrados problemas como a ausência de prontuário eletrônico e de medicamentos básicos para dispensação imediata em caso de dores nos pacientes.

Na ocasião, também foi constatado que a unidade não comporta os serviços oferecidos, uma vez que possui três tipos de atendimentos em uma única sala, sendo necessária uma reforma e ampliação.

“Pretendemos realizar uma reunião com o secretário Municipal de Saúde para alinhar a resolução desses pontos, principalmente quanto à dispensação de medicamentos em cada UBS, a fim de gerar mais comodidade para os pacientes, evitando deslocamentos até a farmácia básica Municipal”, destacou o promotor de Justiça.

Agência de Notícias do MPAC

