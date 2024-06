Na madrugada do último domingo (9), uma jovem identificada como Claudia Melo, conhecida como Cacau, foi violentamente assassinada dentro da casa noturna Dark Hall, no município de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas.

O crime brutal deixou a população em choque. Testemunhas relataram que o agressor, um homem armado, entrou na festa e disparou vários tiros contra Claudia, que sem chance de defesa morreu na hora.

Informações preliminares indicam que o suspeito, um civil possivelmente de origem colombiana, teve um relacionamento amoroso com a vítima e não aceitava o término. As autoridades locais já iniciaram as investigações para capturar o responsável e esclarecer os detalhes desse ato brutal.

Por Oliveira-CM7

