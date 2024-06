Em uma reunião realizada na manhã desta segunda-feira, 10, o governador do Acre, Gladson Cameli, expressou sua satisfação com os avanços nas reformas dos aeroportos de Rio Branco e Cruzeiro do Sul. O encontro contou com a participação de representantes da Concessionária de Aeroportos da Amazônia, operada pela Vinci Airports, e abordou as novas intervenções nas pistas de pousos e decolagens desses importantes terminais aéreos.

Participaram da reunião, de forma online, a diretora-presidente da Concessionária dos Aeroportos da Amazônia, Karen Strougo, e representantes da Vinci Airport Brasil. Presencialmente, esteve o gerente do Aeroporto de Rio Branco, Overlach Campos.

Aeroporto de Rio Branco: investimentos de longo prazo

O Aeroporto de Rio Branco está sob um contrato de concessão de 30 anos, iniciado em 22 de outubro de 2021. A fase atual, denominada Fase I-B, foca na expansão e nos investimentos necessários para modernizar e melhorar a infraestrutura do aeroporto. Esta fase deve ser concluída em outubro de 2024, dando início à Fase II, que prevê novas operações e investimentos adicionais, conforme o crescimento da demanda.

Os trabalhos incluem a instalação de duas novas torres de iluminação no pátio, recuperação do pavimento, adequação ambiental e melhorias na drenagem e sinalização. Esses investimentos já renderam frutos significativos, com o Aeroporto de Rio Branco sendo reconhecido pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) como um dos mais sustentáveis do Brasil.

Progresso em Cruzeiro do Sul

As obras no Aeroporto de Cruzeiro do Sul também estão avançadas, com novas drenagens, sinalização e torres de iluminação no pátio quase concluídas. A ampliação da sala de embarque e a realocação da esteira de bagagem são intervenções que atendem à demanda crescente, com expectativa de conclusão até outubro deste ano.

Além disso, um novo ciclo de investimentos na pista está previsto para começar em julho, com o recapeamento total da pista, assegurando um nível ainda maior de qualidade e impacto mínimo nas operações.

Governador exalta esforços e benefícios para o Acre

O governador Gladson Cameli elogiou os esforços da Concessionária e da Vinci Airports, destacando a importância dessas reformas para o fortalecimento do Acre. “Vocês estão fazendo um grande trabalho e eu só posso elogiar. Estou muito feliz por esses investimentos”, afirmou Cameli, que é um grande entusiasta da aviação. Ele ressaltou que essas melhorias são fundamentais para o desenvolvimento do estado, proporcionando melhor infraestrutura e capacidade operacional nos aeroportos.



Karen Strougo, da Concessionária dos Aeroportos da Amazônia, reforçou o compromisso com o progresso da região: “Continuaremos com essa agenda para mostrar que nos esforçamos e fazemos muito pelo Acre.”

Com essas iniciativas, os aeroportos de Rio Branco e Cruzeiro do Sul estão prontos para atender à crescente demanda e contribuir significativamente para o desenvolvimento econômico e social do estado.

