O ex-meia Everton Felipe, que teve destaque como promessa do Sport e passagens por clubes como São Paulo, Cruzeiro e Athletico-PR, anunciou o encerramento de sua carreira devido a lesões crônicas no joelho esquerdo e tratamentos ineficazes.

Aos 26 anos, Everton expressou sua frustração, revelando não ter planos futuros e enfrentar dificuldades emocionais. Isso porque ele alega ter depressão e problemas físicos que afetam sua mobilidade.

“Para ser bem sincero, não tenho plano B, plano C, plano D. Ninguém espera parar aos 26 anos. Não tenho nenhum plano. Estou perdido”, afirma Everton

Felipe, em entrevista ao ‘ge’.

“É difícil de falar. Acho que nenhum jogador se prepara para se aposentar. Imagina eu, com 26 anos. Eu tento me manter firme, manter forte porque eu sou um cara que tenho muita fé, acredito que nada na vida é por acaso. Só que é difícil. Sempre tive pessoas comigo sempre acreditando, acreditando, dando força para continuar. Só que chega uma hora que só que estou sentindo sou eu”, continuou.

“Mas a gente segue. Não vou dizer que eu sei o que vou fazer, porque não sei. Não conversei com os meus pais, ninguém, porque não tenho planos. O plano que eu tenho é ter a minha fé. Fé é acreditar naquilo que a gente não vê. Que algo vai acontecer, Deus vai me dar um caminho e as coisas vão, de algum jeito, se resolver”, completou.

