Na China, uma jovem menina recebeu uma lição dura sobre a realidade da vida selvagem quando um macaco a socou no rosto por causa de comida. Vamos ser sinceros, todos nós já ficamos com muita fome e irritação. Ver um garçom passar com sua refeição deliciosa e depois entregá-la a outra mesa é o suficiente para deixar qualquer um louco. Mas, ao contrário desse macaco em particular, a maioria de nós não recorre a socos. Pelo menos, ainda não.

Esse incidente aconteceu em um zoológico. Uma jovem menina, acompanhada por um adulto, estava distribuindo lanches para um macaco. Eles se agacharam perto do macaco, mãos provocativamente movendo-se para frente e para trás, aparentemente limitando o acesso do macaco à comida. Parece que eles não entenderam a regra de ouro sobre comida e animais selvagens: não provoque.

Filmagens do incidente sugerem que a criança balançou um pedaço de comida na frente do rosto do macaco antes de puxá-lo para trás. Isso foi o suficiente para o macaco ver vermelho. Ele lançou um soco rápido na direção da menina, que tinha mais ou menos o mesmo tamanho do lutador peludo. Todos foram pegos de surpresa. O operador da câmera pulou, a mulher adulta saltou para seus pés, e a menina caiu para trás no chão de pedra. Enquanto isso, o macaco se acomodou novamente como se nada tivesse acontecido.

Não é todo dia que você corre o risco de entrar em uma briga com um macaco, mas se isso acontecer, há algumas dicas a serem lembradas. Em 2007, o Slate.com publicou um artigo intitulado “Como Lutar com Macacos,” porque aparentemente alguém achou que isso poderia ser uma informação útil. De acordo com a pesquisa deles, a comida é um grande gatilho para conflitos entre humanos e macacos.

A maneira mais simples de evitar ser socado por um macaco? Dê a eles o que querem. Sério, apenas entregue o lanche. Se você está segurando algo saboroso, jogue na direção deles. Eles vão parar de incomodar você na hora. Sem comida nas mãos? Mostre suas palmas vazias para indicar que você não está escondendo nenhuma guloseima. Seja como for, não faça contato visual ou sorria mostrando os dentes. No mundo dos primatas não humanos, esses são sinais de agressão. Quem diria que um sorriso amigável poderia iniciar uma briga?

Por LUCAS RABELLO

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram