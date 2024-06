“Nós da zona rural, fomos acolhidos e tivemos acesso a serviços que muitas das vezes, são pagos e nem todo mundo consegue. Hoje, tudo gratuito. Fiz a consulta de rotina da minha bebê de seis meses e foi vacinada. Tá tudo bem com ela, calendário de vacinas em dia, e eu, uma mãe feliz”.



A fala em tom de gratidão é de Rosana Soares, moradora do km 80 da Transacreana, que disse presenciar um momento de apoio do Governo do Estado e das instituições que se dedicam ao cuidado das pessoas.

O passo importante foi mais uma ação do Juntos Pelo Acre, que chegou a sua quarta edição levando serviços para a comunidade Vila Verde, no km 58 da Transacreana, neste sábado, 8.

Foram mais de cinco mil atendimentos realizados a mais de três mil moradores com clínico geral, oftalmologia, aplicação de vacinas, expedição de documentos, serviços de beleza oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagen Comercial (Senac), distribuição de mudas produzidas pelo Viveiro da Floresta, doação de agasalhos novos, Defensoria Itinerante, dentre outras atividades.



Após oficializar a abertura, a vice-governadora Mailza percorreu todos os estandes. Conversou com funcionários e acompanhou de perto as atividades, como o Ônibus Lilás da Secretaria de Estado da Mulher, emissão de Cadastro Único, atualização do Bolsa Família, distribuição de mudas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e postos médicos,



“Esse programa é do meu coração, pois através dele temos alcançado muitas pessoas com atendimentos e serviços essenciais, especialmente naquelas localidades em que a população tem alguma dificuldade de acesso. Agradeço de coração todas as equipes de governo que se dedicaram e mais uma vez fizeram uma bela edição, atendendo a comunidade e tratando todos com amor e atenção. Obrigada e parabéns. Nos juntamos à comunidade no propósito maior, que é levar cidadania e saúde. Nosso modelo de governar é este, comprometido com as ações que vão melhorar a vida das pessoas. E com essa união, estamos conseguindo. Vamos nos preparar para a próxima”, destacou a vice-governadora.



Quem também ficou contente com os serviço foi Maria José, moradora da Vila Verde. “Sou funcionária de uma escola aqui na região, trouxemos os alunos e aproveitei para me consultar com clínico geral. Ação muito boa para a comunidade ter conhecimento de seus direitos. Já peguei o encaminhamento, remédios entregues de graça quando a gente termina de consultar. Muitas pessoas que há tempo não iam ao médico, hoje teve a oportunidade. Muito bom isso”, disse.

Presidente da Associação de Moradores Vila Verde e Projeto Figueira, Dariveldo Lacerda, disse que a edição é uma conquista para os moradores da região. “Essa era uma luta antiga nossa. Desde o primeiro dia que a equipe de governo nos contatou, abraçamos a ideia e nos envolvemos para que isso acontecesse da melhor forma possível e atendesse todos. Hoje temos pessoas de mais de setenta ramais”, informou.



Uma das dificuldades da comunidade é de logística é se deslocar até a cidade. “Vindo pra perto da comunidade e de graça ainda mais é muito gratificante. O carro chefe é a saúde e emissão de documentos. A Oca veio e trouxe junto dignidade aos moradores”, enfatizou Dariveldo.

Ao final, Mailza entregou a premiação aos vencedores dos times do torneio de futebol Juntos Pelo Acre.

