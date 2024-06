Uma mulher identificada como Iarany de Souza Monteiro, de 37 anos, foi executada no bairro Novo Israel, zona Norte da capital amazonense. De acordo com informações do delegado Gerson Oliveira, ela estava saindo de uma academia, quando foi alvo de quatro disparos de arma de fogo.

Ela chegou a ser socorrida e encaminhada ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da Galileia, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na unidade de saúde. A primeira suspeita da motivação seria um latrocínio, mas nenhum pertence da vítima foi levado.

Dessa forma, a linha de investigação que o caso aparenta ter é de que ela tenha sido assassinada por um acerto de contas, uma vez que em 2020 Iarany foi presa na maior operação contra o tráfico de drogas na história do Amazonas.

Informações de populares dão conta, ainda, que a mulher estava sendo ameaçada de morte por ter trocado de facção criminosa, mas não acreditou nas intimidações que vinha recebendo. Iarany era proprietária de uma pequena loja de roupas e deixa dois filhos, um menino e uma menina. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Por Souza CM7

