Na manhã deste domingo (9), uma mulher identificada por Ketilly Soares de Souza, de 33 anos, foi encontrada morta com vários furos de fachada em sua residência na Travessa Raimundo Saldanha, no bairro Vila Acre, no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com a polícia, o principal suspeito do feminicídio é o marido da vítima, Simey Menezes. Ketilly foi descoberta por uma prima na sala da casa, apresentando danos graves nas costas, braços, pernas,

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas os paramédicos apenas puderam constatar o óbito ao chegar no local. O caso está sendo investigado

