Na manhã da última quinta-feira, 6, de junho, a Polícia Militar, em colaboração com a Polícia Penal, conduziu uma operação de segurança pública no Presídio Estadual Manoel Neri, localizado em Cruzeiro do Sul. A ação teve como objetivo principal coibir a prática de infrações e a entrada e permanência de produtos ilícitos dentro do complexo prisional.

A operação, que contou com a participação de diversas unidades especializadas da Polícia Militar, foi planejada em resposta a denúncias de atividades ilícitas no interior do presídio. Entre os principais alvos estavam a identificação de drogas, armas, aparelhos celulares e outros itens proibidos que poderiam comprometer a segurança do ambiente prisional e da sociedade.

Por Acreonline.net

