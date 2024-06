Um homem foi preso pela Polícia Militar em posse de duas armas de fogo e drogas de vários tipos, na Rua 12 de julho, Beco Cristo Rei, bairro Santa Inês.

Após uma denúncia de local de tráfico de entorpecentes, a qual estaria ocorrendo em um imóvel abandonado, a Equipe Tática do 2° Batalhão fez o deslocamento até o local para constatação da denúncia.

Na chegada, os militares visualizaram um indivíduo correndo com uma pequena bolsa de cor preta, possivelmente com drogas dentro.

Ao acompanharem o homem, a guarnição visualizou um pacote plástico transparente com entorpecentes em cima de uma mesa na cozinha. Dentro da casa foram encontradas as armas: um revólver calibre .38 com 6 munições intactas e uma arma tipo escopeta calibre. 28, com uma munição intacta.

O homem assumiu a propriedade das armas e dos entorpecentes, e afirmou ainda que pertence a uma organização criminosa. As drogas eram maconha, cocaína e skank.

Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia de Flagrantes (DEFLA), para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Polícia Militar do Acre (2° BPM)

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram