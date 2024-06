Dois homens foram filmados tentando matar um morador da cidade de Brasileia, no interior do Acre, usando uma faca. A vítima só escapou porque se defendeu com uma caixa de madeira e conseguiu correr, deixando os agressores para trás.

O episódio aconteceu na Avenida Manoel Marinho Monte. A polícia está tentando identificar os agressores.

Por acreaonline.net

