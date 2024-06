Dando continuidade às ações da Semana do Meio Ambiente com o tema: “Cuidar da Amazônia é cuidar da vida”, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realizou na manhã desta quinta-feira (6), um mutirão para o plantio de mil mudas de mais de 20 espécies de árvores frutíferas e florestais, no Parque do Tucumã.



No segundo dia de atividades, três turmas, algo em torno de 70 alunos, fizeram parte da ação, que contou com a parceria da Escola Estadual Jornalista Armando Nogueira.

“Estamos com essa ação de plantio das mil mudas florestais e frutíferas, porque nos parques temos os dois tipos devido à importância de manter a flora e fauna juntas. Até porque as frutíferas servem, como alimento para os animais, como os pássaros”, destacou Sônia Freitas, responsável pela poda e arborização de árvores, na Semeia.

Para Maria Aparecida, estudante do 2º ano da Armando Nogueira, ações que envolvem os adolescentes têm fundamental importância para a formação de adultos ambientalmente mais conscientes.

“A presença dos alunos nesse projeto que a prefeitura traz é muito importante, já que somos o futuro. Então, ter a participação de todos é muito bom, até para começarmos a aprender e futuramente passarmos aqui e pensar: nossa, eu fiz parte desse projeto, estive aqui ajudando a prefeitura a plantar essas mil árvores.”



O principal objetivo da Semana do Meio Ambiente é conscientizar a comunidade sobre a importância de preservar os diferentes tipos de ecossistemas. Com essa ação o Município chega na meta de 5 mil mudas plantadas durante os 4 anos de gestão, mostrando o compromisso firmado com o meio ambiente.

“Nesta sexta-feira, vamos ter a inauguração do Memorial Chico Mendes, feito pelas mãos dos nossos funcionários. Não houve licitação, nós fizemos com materiais comprados e doados. Ele estava totalmente deteriorado e agora teremos um novo Memorial, bonito e pronto para uma pessoa de qualquer parte do mundo visitar e ficar muito feliz com a memória de Chico Mendes”, ressaltou o secretário de Meio Ambiente, Carlos Nasserala.



O prefeito em exercício, Valtim José, reforçou o emprenho da gestão em transformar Rio Branco em uma das capitais mais arborizadas do Brasil e ressaltou que isso só será possível com o auxílio da população e através da educação ambiental.

“Essa ação de hoje é muito importante para o futuro das nossas vidas, porque meio ambiente é vida, é saúde. É lógico que para ter tudo isso do meio ambiente, precisa estar na frente a educação, porque sem ela não conseguimos chegar a lugar nenhum. Com a educação vamos proteger melhor o meio ambiente e consequentemente, proteger nossas vidas.”

Giovanna – Assecom

Fotos: Val Fernandes – Assecom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram