Francisco da Silva Paz, de 39 anos, faleceu na madrugada desta sexta-feira (7) após um grave acidente de trânsito na Rodovia AC-40, próximo à rotatória da Corrente, em Rio Branco. O acidente foi capturado por câmeras de monitoramento da região.

Francisco trafegava de motocicleta no sentido bairro-centro quando perdeu o controle ao passar pela rotatória, batendo no meio-fio e colidindo violentamente contra uma placa de sinalização. O impacto causou múltiplas fraturas e um traumatismo craniano grave, resultando em sua morte no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas ao chegar, os paramédicos apenas puderam constatar o óbito. O corpo de Francisco foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco para autópsia.

As autoridades de trânsito estão investigando o acidente para determinar as circunstâncias exatas que levaram à perda de controle da motocicleta.

Acreonline.net -com informaçoes do alto acre

