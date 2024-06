Um vídeo inusitado está viralizando nas redes sociais nesta quinta-feira (6/6), mostrando um episódio de vingança que teria ocorrido no Rio de Janeiro. Uma mulher, ao descobrir recentemente uma traição do marido, descarregou toda sua fúria destruindo o carro dele de maneira impressionante. Se entregar inteiramente a uma pessoa pode ser difícil, especialmente para quem já passou por infidelidades em relacionamentos anteriores.

Esse tipo de experiência pode tornar a confiança em novos parceiros ainda mais complicada. De tempos em tempos, flagrantes de traições surgem na internet, e as reações das pessoas traídas variam bastante. Enquanto alguns preferem se afastar e esquecer o ocorrido, outros optam por expressar sua dor de maneira mais dramática, destruindo algo de valor para o ex-parceiro.

Nas imagens, a mulher aparece subindo no carro e, com pisadas e chutes, quebra o para-brisas. Ela também destrói as janelas laterais do veículo com socos. Vizinhos tentam acalmá-la, mas ela continua incontrolável, não parando até causar danos consideráveis ao carro. No processo, a mulher acaba cortando os pés e as mãos com os estilhaços de vidro, mas não interrompe sua vingança.

Por Gomes-cm7

