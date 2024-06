A Presidente da Câmara Municipal de Sena Madureira, Ivoneide Bernardino, participou na manhã desta sexta-feira (07) da cerimônia de abertura do Seminário Regional da Construção da Política Territorial de Alfabetização do Acre.

A ação faz parte do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, e foi promovida através de uma parceria entre as secretarias de educação estadual e municipal, Undime, e Governo Federal.

“Essa discussão é essencial para o futuro das nossas crianças, como vereadora e presidente do poder legislativo, me coloco a disposição para contribuir para a melhoria do ensino em nosso município. Parcerias como essas são importantes pois resultam em mais qualidade na educação”, disse a presidente.

A solenidade ocorreu no auditório municipal e também contou com a presença do prefeito Mazinho Serafim, do secretário de educação Altemir Lira, representantes da educação de Manoel Urbano e da secretaria de estado de educação.

