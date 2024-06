Um jovem, não identificado, acabou morrendo, na quarta-feira (5), após cair na água e não conseguir nadar, no município de Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus), no interior do Amazonas.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento desesperador da vítima pedido ajuda enquanto duas mulheres mexem em uma malhadeira há poucos metros dele. “Socorro, socorro, me ajuda” gritava a vítima.

Em seguida, o jovem despareceu na água e seu corpo foi encotrado horas depois já sem vida.

Fonte: D24am

