Já se perguntou por que você raramente vê pilotos com barba? Não é apenas uma escolha de moda das companhias aéreas. Muitas grandes companhias têm regras rígidas sobre o uso de barba por seus pilotos. Acontece que a maioria esmagadora das companhias aéreas exigem que seus pilotos estejam de rosto limpo antes de sequer pensar em voar.

Essas empresas não permitem que nenhum piloto com barba esteja em serviço ativo. E eles não estão brincando; até mesmo tripulantes fora de serviço usando assentos extras – chamados “jumpseaters” – devem estar livres de barbas ou cavanhaques. Segurança é o chefe nesse setor, e eles não brincam com isso.

Então, qual é o problema com a barba?

Tudo se resume a uma revisão de segurança de 1987 sobre máscaras de oxigênio e barbas. Acontece que ter barba pode atrapalhar seriamente a eficiência dessas máscaras salva-vidas. Estudos mostraram que pelos faciais podem causar vazamentos significativos, tornando as máscaras menos eficazes.

Aqui está o resumo: três tipos de máscaras de oxigênio aprovadas foram testadas para ver se as barbas causavam problemas de desempenho. Alerta de spoiler – elas causaram. Os resultados mostraram que a eficiência dessas máscaras caiu dependendo da quantidade de pelos faciais que atrapalhavam, do tipo de máscara e até de quão intensamente a pessoa estava respirando. Um estudo encontrou taxas de vazamento entre 16% e 67% quando pessoas barbadas usavam as máscaras. Para os membros da tripulação que estão trabalhando duro e respirando pesado, isso é um grande problema. Taxas de respiração mais altas aumentam o risco de hipóxia – que é quando o cérebro não recebe oxigênio suficiente e a pessoa perde a consciência em minutos.

Outras companhias podem ser mais flexíveis. Algumas permitem costeletas, mas não podem ultrapassar a metade da orelha. Bigodes também podem permitidos em algumas, desde que não se estendam além dos cantos da boca.

E os passageiros?

Passageiros têm mais liberdade. Eles não precisam pilotar o avião, ainda bem. Mas, em uma emergência, até eles poderiam enfrentar problemas com o fluxo de ar reduzido se estiverem usando uma barba grande. As máscaras funcionam melhor quando podem vedar adequadamente, fornecendo a maior concentração de oxigênio no início de cada respiração. Barbas atrapalham esse processo, permitindo que o ar ambiente vaze e reduza a porcentagem de oxigênio.

Aqui está o que isso significa para passageiros barbados: após uma descompressão, eles podem não receber oxigênio suficiente, levando à hipóxia. As máscaras são projetadas para funcionar melhor com uma boa vedação, garantindo que o oxigênio seja entregue de forma eficiente no início de cada inalação. Se você tem barba, essa vedação é comprometida e você pode não receber oxigênio suficiente. Isso pode resultar em perda de consciência, o que obviamente não é ideal a 10 mil metros de altura.

Então, da próxima vez que você se perguntar por que os pilotos parecem tão bem barbeados, lembre-se de que não é apenas por estilo. É tudo sobre segurança. Barbas podem ser legais, mas quando se trata de voar, rostos lisos dominam os céus. Seja você piloto ou passageiro, uma barba feita pode tornar seu voo muito mais seguro.

por Lucas Rabello

