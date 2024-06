O policial penal Raimundo Nonato Veloso da Silva Neto, acusado de matar o jovem Wesley Santos da Silva durante a saída de um show na ExpoAcre 2023, teve seu salário suspenso. A defesa do policial confirmou a informação, destacando que a família de Raimundo enfrenta dificuldades financeiras desde a suspensão do salário, que era superior a R$ 9 mil mensais, com o último pagamento registrado em abril deste ano, segundo o Portal da Transparência do governo do Estado.

Além do homicídio, Raimundo também responde pela tentativa de assassinato de Rita de Cássia da Silva, namorada de Wesley, que foi baleada na ocasião. Durante a audiência de instrução realizada na quarta-feira (5), a defesa solicitou a revogação da prisão preventiva do policial, mas o pedido foi novamente negado pela Justiça.

Por Acreonline.net -com informações do alto acre

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram