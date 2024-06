O Palmeiras terá uma “reformulação”, a pedido do técnico Abel Ferreira, e aparenta ter iniciado alguns movimentos neste sentido. O exemplo mais recente é o do zagueiro Luan, pois o Palmeiras recebeu proposta do América, do México, pelo jogador e não teve postura irredutível em segurar um pilar do elenco, como ocorreu em outras oportunidades.

No ano passado, o Verdão caminhou no sentido contrário em relação ao defensor. Um dos líderes e atletas de confiança de Abel, Luan teve chance de se transferir ao Krasnodar em 2023, mas o Palmeiras não liberou e renovou seu contrato.

Desta vez, a postura alviverde é diferente. A diretoria avisou ao América que topa negociar o jogador. Porém, apenas pelo valor da multa rescisória.

Se confirmada a saída, o Palmeiras chegará a três negociações recentes. Luis Guilherme está em vias de ser anunciado como reforço do West Ham, da Inglaterra, e Estêvão tem conversas para ser jogador do Chelsea a partir de 2025, após o Super Mundial.

Os três negócios, somados, resultam em mais de R$ 500 milhões. Como o Palmeiras bateu a meta de vendas ainda no início do ano — pelas saídas de atletas como Kevin, Artur e Merentiel — é possível que o Verdão contrate novos atletas. Um exemplo disso é o recente interesse em Agustín Giay, jogador polivalente do San Lorenzo, da Argentina.

No caso da possível saída de Luan, o Verdão também aposta em jogadores que já estão no elenco, como os jovens zagueiros Vitor Reis e Naves.

— Adoro desafios. Já comentei com minha equipe técnica. Há um plano e estou ansioso porque há coisas em que eu acredito. Daqui a dois meses quando começar a Copa América vamos ter que mudar, os jogadores estão treinando conosco. Um zagueiro jovem que tem muito talento treina conosco e joga embaixo. Temos o Naves, que está muito bem, o Fabinho que está com vontade de jogar. Vamos arranjar soluções para isso como sempre fazemos. Não abdicamos de nenhuma competição mas vamos lutar por elas sabendo que não vamos ter as mesmas opções de início — disse Abel Ferreira, em entrevista recente.

MAIS NOMES VEEM CONCORRÊNCIA AUMENTAR

Além de Luan, alguns pilares de Abel começaram a ter seu espaço no time titular ameaçado. Zé Rafael, por exemplo, foi reserva de Richard Ríos nos últimos jogos. O meia Raphael Veiga está em má fase e vê a sombra de Rômulo crescer, como opção para a posição.

