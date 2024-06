O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por intermédio do Promotoria de Justiça Cível de Sena Madureira, realizou nesta quinta-feira (06) uma inspeção com a equipe técnica do Conselho Regional de Medicina (CRM) no Hospital Geral João Câncio Fernandes e nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Sena Madureira.

O objetivo da inspeção, conduzida pelo promotor de Justiça Júlio César de Medeiros, foi verificar o prazo de entrega da primeira etapa da obra de reforma e ampliação do Hospital João Câncio Fernandes. Na visita, foi constatado um atraso de cerca de três meses na obra do centro cirúrgico, além da necessidade de entregar o centro cirúrgico juntamente com a enfermaria.



“Iremos realizar diligências junto à Sesacre para requisitar informações sobre a conclusão da reforma, além da verificação e comprovação das medições e repasse de valores para a empresa responsável”, destacou o promotor de Justiça.

Durante a inspeção, também foi avaliada a funcionalidade da classificação de risco na unidade, a estrutura física hospitalar, a instalação dos pontos eletrônicos, a solicitação da sala de proteção radiológica no novo prédio, e a disponibilidade de medicamentos básicos e de primeiros socorros em todas as UBS.

Além disso, foi discutida com o secretário de Saúde do Município, Donizete Fernandes, a possível instalação de uma Unidade de Referência (URAP), por meio de parceria entre o Governo do Estado, a Secretaria Municipal de Saúde de Sena Madureira e o Município de Manoel Urbano.

“Esta unidade também atenderia a população do município de Manoel Urbano e visa desafogar a realização de atendimentos e exames de raio-x no Hospital Geral”, frisou o promotor de Justiça.

Agência de Notícias do MPAC

