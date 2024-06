O cantor Wanderley Andrade irá comemorar seus 60 anos com uma festa na cidade do Vale do Iaco, nesta quinta-feira (6), na Casa do Seringueiro em Sena Madureira.

Organizado pelo prefeito e empresário Mazinho Serafim, o show será gratuito e contará com a presença de outros artistas locais. Na sexta-feira (7), será a vez da cantora Sandra Melo e Banda, e no sábado (8) acontecerá mais um show nacional com Carlos e Jarder.

Por Acreonline.net

