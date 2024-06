O Dia Mundial do Meio Ambiente foi instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1972, no dia 5 de junho e tem como objetivo principal chamar a atenção de todas as esferas da população para os problemas ambientais e para a importância da preservação dos recursos naturais.

Com esse pensamento, o Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE/AC), por meio da Escola de Contas e em parceria com a Prefeitura de Rio Branco realizou encontro para debater ações e políticas públicas voltadas para a preservação ambiental.

A ação intitulada: “Encontro de Saberes: diálogo entre o conhecimento científico e o conhecimento tradicional”, faz parte do programa O Meio Ambiente é da Nossa Conta, do TCE, contou com a participação do ambientalista e liderança extrativista, Nilson Mendes e a liderança indígena e secretária extraordinária dos Povos Indígenas, Francisca Arara, entre outros.



Idealizadora do encontro, a conselheira da Corte de Contas, Dulce Benício, destacou que esse é o momento para uma reflexão mais aprofundada sobre as ações que possam contribuir para a preservação ambiental.

“É um dia especial para que nós possamos, juntos com as nossas servidoras, servidores, filhos e filhas, enquanto comunidade, pensarmos sobre essa importância do meio ambiente e aqui nós estamos fazendo esse evento em parceria com várias outras instituições, com o apoio da ONU, com o apoio da Prefeitura de Rio Branco e de todos os nossos servidores e servidoras que estão aqui conosco. Para juntos, dedicarmos esse dia a uma reflexão especial.”



O presidente do TCE/AC, Ribamar Trindade, afirmou que o Tribunal tem se preocupado com as causas ambientais e agradeceu à parceria com a Prefeitura de Rio Branco.

“O Tribunal tem se preocupado muito com essa questão ambiental. Agradecemos esse apoio da prefeitura, que sempre tem, todas as vezes que nós precisamos, nos atendido, é uma parceira do Tribunal. Essa questão ambiental, nós sempre que temos oportunidade, temos falado da importância que é.”



Representando o prefeito de Rio Branco e o secretário de Meio Ambiente, Carlos Nasseralla, o secretário-adjunto de Meio Ambiente, Emerson Leão, ressaltou que o trabalho realizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMEIA), em conjunto com outros órgãos e secretarias da administração pública municipal tem apresentado resultados satisfatórios, a exemplo de 2023 onde houve uma redução significativa dos focos de queimadas e da emissão de gás carbônico no ar de Rio Branco.

“Depois de 19 anos aqui no município de Rio Branco, nós saímos de 3 mil notificações por ano, para quase 500 notificações. Isso foi um trabalho realizado pela Prefeitura de Rio Branco. Nós trabalhamos juntos com a agricultura familiar. A secretaria de agricultura de Rio Branco fez o seu papel de gradear, de nivelar a terra, para não deixar o mato crescer e a Secretaria de Meio Ambiente também veio junto, é por isso que deu esse resultado, 75% das queimas diminuíram no município, e esse ano não vai ser diferente. E só para deixar aqui registrado, ano passado nós alcançamos 26 mil crianças na educação ambiental, e esse ano a nossa meta até o final de 2024 é de alcançar 30 mil crianças no município”, disse.

Gleydison Meirelles/Assecom

Foto: Val Fernandes/Assecom

