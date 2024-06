Um homem de 57 anos foi agredido por quatro indivíduos depois de um incidente próximo ao Lago Norte, em Londrina, norte do Paraná. Segundo relatos, o homem teria mostrado seus órgãos genitais para mulheres na região, o que teria provocado a reação dos agressores.

Os ataques, de acordo com testemunhas, foram focados principalmente no rosto do homem. Apesar das alegações de assédio sexual, a Polícia Militar afirmou que não há acusações formais registradas e que os agressores já não estavam no local quando as autoridades chegaram.

A tenente da PM em Londrina, Anna Lemes, explicou que o único relato de assédio partiu do próprio homem agredido. “Ele afirmou que foi atacado por pessoas desconhecidas por ter se comportado de forma indecente na praça, mas negou as acusações”, disse a tenente. Sem acusações formais, não foi possível prender o agressor.

O homem, após ser agredido, foi socorrido pelo SIATE e encaminhado ao Hospital Universitário de Londrina. Os ferimentos incluíam sangramento no ouvido e suspeita de fratura na região dos olhos, causados por socos, chutes e objetos contundentes utilizados pelos agressores.

A polícia está investigando o caso para esclarecer os fatos e identificar os responsáveis pela agressão.

atrocidades18

