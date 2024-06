Os alunos da escola prof° João Mariano que fazem parte do projeto Guardião da Paz, desenvolvido por policiais militares do 2° batalhão, tiveram na manhã da última terça-feira, 04, um tempo muito instrutivo nas dependências do Quartel do Batalhão de Operações Especiais (BOPE).



Cerca de 76 crianças que são alunas da escola João Mariano e também do projeto Guardião da Paz, passaram a manhã nas dependência do BOPE, conhecendo e participando de atividades que fazem parte da rotina de treinamento do policiais que pertencem à instituição.



Os alunos tiveram a oportunidade de conhecer o quartel, entrar nas salas, e também viram a destreza dos policiais que cuidam e adestram os cães. Por fim, participaram da trilha rústica do BOPE, com vários obstáculos que os levaram ao cansaço e até exaustão.



“Isso é uma forma que o 2° Batalhão encontrou de aproximar a comunidade do batalhão e dar mais oportunidades das crianças terem outra pespectiva de vida, podendo escolher essa profissão tão honrosa”. Disse o comandante do 2° Batalhão TC PM Felipe Russo.

Polícia Militar do Acre (2° BPM)

