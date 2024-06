A Prefeitura de Sena Madureira por meio da Secretaria de Assistência Social, realizou nesta quarta-feira, 5, a abertura do II Fórum Comunitário Selo Unicef que neste ano tem o tema “Avaliando Nosso Percurso”. O evento ocorre durante todo o dia, no núcleo da Universidade Federal do Acre (UFAC) no município.



De acordo com Abias Araújo, coordenador do selo Unicef em Sena Madureira, o objetivo do fórum é discutir as problemáticas do município em diversas áreas como saúde, educação, assistência social e entre outras. Visa também avaliar as propostas que foram discutidas na edição de 2021 e no que essas propostas trouxeram de melhorias para Sena Madureira.



O secretário de Assistência Social, Daniel Herculano, ressaltou a importância dos cuidados com as crianças e adolescentes. “A gestão do prefeito Mazinho Serafim (PODEMOS) tem dado todo o apoio para as políticas. Este fórum deve ser a junção de muitas mãos, de muitos parceiros da sociedade civil para nós possamos discutir ideias que resultem na melhoria de vida da nossa população, e também avaliar o que já alcançamos de 2021 até aqui. Principalmente na garantia e melhoria das nossas crianças e adolescentes que são o nosso presente e futuro”, disse Herculano.



O Fórum conta com o apoio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Conselho Tutelar, Secretarias de Educação e Saúde, Polícia Militar, Núcleo de Cidadania do Adolescente (NUCA), Serviços de Convivência e entre outros.

Por Assessoria

Fotos: Lucas Costa – Ascom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram