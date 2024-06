Na última quinta-feira (30), a Vara Única Criminal de Mâncio Lima condenou Gleison Souza do Nascimento e Moisés Duarte Bezerra a 39 anos de prisão pelo sequestro e assassinato de Genagila Nascimento de Lima, ocorrido em setembro de 2021 no município de Mâncio Lima.

Segundo a denúncia do Ministério Público Estadual (MPAC), o crime foi motivado por motivo fútil, com a promessa de pagamento e uso de uma emboscada, dificultando a defesa da vítima. Genagila foi sequestrada, torturada e enterrada em uma cova rasa no Ramal do Chaparral. Gleison, preso no dia 28 de setembro no bairro Bandeirante, confessou ter sido contratado por Moisés, que estava detido no Presídio Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul. Moisés suspeitava de traição por parte da vítima.

Além de Gleison e Moisés, Evandson Souza Lima e Evilásio Pinheiro também foram julgados, mas foram inocentados. O julgamento, iniciado na quarta-feira (29), se estendeu até a madrugada da quinta-feira (30), sendo realizado por júri popular.

Gleison Souza do Nascimento foi condenado a 23 anos por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e furto, enquanto Moisés Duarte Bezerra recebeu uma pena de 16 anos por homicídio qualificado e foi inocentado dos crimes de organização criminosa e ocultação de cadáver. A defesa de Moisés entrou com recurso contra a decisão.

Por Acreonline.net -com informações de Mância Lima em foco

