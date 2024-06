No último final de semana, o corpo de um homem foi encontrado nas proximidades do viaduto do Bom Juá, às margens da BR-324, em Salvador. A vítima estava dentro de um carro de mão e apresentava sinais de ter sido alvejada por tiros, conforme informações da Polícia Civil.

A identidade do homem ainda não foi confirmada. As circunstâncias do crime e os responsáveis serão investigados pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Por Acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram