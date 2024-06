Na noite de terça-feira, 4, Luan Araújo de Souza, de 32 anos, dirigiu-se à residência de sua ex-companheira no bairro Vila Acre, em Rio Branco, com a intenção de reatar o relacionamento. Segundo populares, ao ter a reconciliação recusada, Luan se revoltou e, de posse de uma faca tipo peixeira, tentou atacar a ex-companheira. Ela, no entanto, conseguiu tomar a faca e feriu Luan no punho esquerdo.

Os populares acionaram o SAMU, que conduziu Luan ao Pronto-Socorro devido à gravidade do ferimento. A polícia foi chamada e está investigando o caso.

Por Acreonline.net

