Em resposta à crescente demanda por práticas sustentáveis e à necessidade de fortalecer a proteção ambiental, o Brasil está prestes a anunciar um novo concurso público para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). A expectativa é de que novas vagas sejam abertas já em 2024, oferecendo oportunidades para profissionais que desejam contribuir para a conservação do meio ambiente.

Reforço necessário

O Ibama realizou estudos internos que apontam para a necessidade de preencher 1.498 vagas para analistas ambientais e 703 para analistas administrativos. Estas carreiras de nível superior são essenciais para fortalecer a capacidade de monitoramento, fiscalização e preservação dos recursos naturais do país.

Paralelamente, o ICMBio propôs o preenchimento de 1.105 novas vagas, sendo 534 para analistas ambientais e 571 para posições administrativas. Com salários iniciais superiores a R$ 10 mil, esses cargos são altamente atrativos e visam melhorar a qualidade dos serviços prestados pela instituição.

A realização deste concurso é vista como uma resposta direta às necessidades de ampliação de quadros especializados em meio ambiente. Em um contexto de mudanças climáticas e urgência por ações ambientais concretas, aumentar o quadro de profissionais dos principais órgãos de preservação do meio ambiente no Brasil é crucial para garantir a eficácia das políticas de conservação.

Cargos de analista ambiental: focados no desenvolvimento e implementação de políticas de conservação.

Cargos de analista administrativo: responsáveis pelo suporte nas operações internas dos órgãos.

Processo de seleção

Espera-se que o concurso inclua provas objetivas com conhecimentos específicos da área ambiental e avaliações práticas, conforme o cargo. A efetivação do concurso depende ainda da autorização do Ministério da Gestão e Inovação (MGI), mas há sinais positivos indicando que essa autorização deve ser concedida em breve.

Além das vagas propostas, o ICMBio destacou-se ao solicitar um novo edital ao MGI, indicando a necessidade de 1, distribuídas entre 534 para analistas ambientais e 571 para analistas administrativos. Esta solicitação é parte de um esforço contínuo para aumentar a eficiência e a capacidade de atuação do ICMBio na preservação da biodiversidade brasileira.

Em nota divulgada pelo Ministério do Meio Ambiente, foi confirmado que o ICMBio, junto com o Ibama e o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, será um dos destinatários das 3.300 vagas previstas em uma nova seleção. A previsão é que algumas dessas vagas estejam disponíveis já em 2024, o que reforça a urgência de preparar os processos seletivos e as futuras equipes.

Por Aikon Vitor, da Folha do Acre

