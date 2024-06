Sentindo-se solitário, pessoal? Vocês não estão sozinhos. Homens mais jovens e de meia-idade estão enfrentando a solidão como nunca antes, e não parece que vai melhorar no futuro. Vamos entender o que está acontecendo e por que o caminho à frente é difícil.

Apps de namoro

Primeiro, os apps de namoro. Se você está mergulhando no mundo dos encontros, seja pela primeira vez ou depois de um rompimento, os apps são onde tudo acontece. Mas aqui está o problema: 62% dos usuários são homens. As mulheres estão sobrecarregadas de opções enquanto os homens estão lutando por atenção. A competição é acirrada, e aqueles encontros casuais de conto de fadas estão se tornando mais raros do que encontrar um unicórnio.

Padrões de relacionamento

As mulheres têm um buffet de escolhas e estão se tornando mais exigentes. Elas querem homens emocionalmente disponíveis, bons comunicadores e que compartilhem seus valores. Não se trata apenas de parecer bem na foto de perfil, rapazes. As mulheres estão procurando substância, e o padrão está alto.

Déficit de habilidades

Aqui é onde fica complicado. Os homens estão enfrentando um déficit de habilidades nos relacionamentos. A conexão emocional é a base do amor a longo prazo, mas muitos estão ficando para trás. Habilidades de comunicação? Falta. Disponibilidade emocional? Escassa. As famílias ainda não estão ensinando esses conhecimentos cruciais aos meninos, e isso está se tornando um problema.

A boa notícia é que os algoritmos dos apps de namoro estão ficando mais inteligentes. Boas combinações são mais comuns. Por exemplo, o Hinge descobriu que 90% dos usuários avaliaram positivamente o primeiro encontro, com 72% querendo um segundo encontro. Então, há esperança no horizonte.

Como você pode aproveitar ao máximo esses algoritmos? Melhore sua saúde mental. Faça terapia individual para resolver essas lacunas de habilidades. Valorize seu mundo interno e aprenda a se comunicar de forma eficaz. Veja a intimidade e a conexão emocional como dignas do seu tempo e esforço. Não se trata apenas de encontrar uma parceira; é sobre construir algo significativo.

O cenário dos encontros está evoluindo, e você também deve evoluir. Trata-se de revolucionar os relacionamentos românticos, começando pelo básico. Comprometa-se com você mesmo, priorize sua saúde mental e abrace o tipo de amor que você quer compartilhar com o mundo.

No final, tudo se resume a dar um passo à frente. A questão é, você está pronto?

por Lucas Rabello

