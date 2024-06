A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) abriu inscrições para o Pré-Enem Legal, um programa essencial do governo do Estado para os estudantes egressos do ensino médio que buscam um desempenho de excelência no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As inscrições começaram nesta quarta-feira, 5, e vão até o dia 5 de julho.

O Pré-Enem Legal é uma oportunidade para os jovens acreanos que concluíram o ensino médio se prepararem de maneira eficaz e gratuita para o Enem, que é a principal porta de entrada para as universidades públicas e bolsas de estudo em instituições privadas.



“Todos os estudantes egressos poderão fazer a inscrição pelo link disponibilizado e, a partir daí, terão direito de adquirir o kit do sistema Farias Brito, composto por 10 livros com questões comentadas e com propostas de redação. Além disso, temos várias videoaulas gravadas com foco no Enem”, declarou a coordenadora do Pré-Enem Legal, Cleice Oliveira.

Com uma equipe de professores qualificados e uma metodologia focada nas principais competências exigidas pelo exame, o programa promete fazer a diferença na trajetória educacional dos participantes.

A iniciativa da Secretaria de Educação do Acre visa democratizar o acesso ao ensino superior, proporcionando aos estudantes do estado uma preparação de alta qualidade.

Os interessados devem realizar a inscrição por meio do link: https://forms.gle/s4oWq4Gc6HxssR4V6 e preencher o formulário.

Por Clícia Araújo- Agência de Notícias do Acre

Foto: Mardilson Gomes/SEE

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram