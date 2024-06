Na última terça-feira (4), um acidente de trânsito na entrada do bairro Sumaúma 2, em Brasileia, resultou na colisão de um carro com um poste de energia elétrica, causando a interrupção do fornecimento de energia na área.

A polícia, acionada pelo Centro de Operações Policiais Militares (Copom), encontrou no local um Hyundai HB20, placa NXS-5177, que colidiu com um poste, derrubando-o e rompendo fios de energia. Equipes da Energisa já estavam trabalhando para restabelecer o fornecimento.

A motorista, acompanhada de sua sobrinha e netos, relatou que desviou bruscamente para evitar duas crianças em uma bicicleta que invadiram a contramão, resultando na colisão. Ela não apresentava sinais de embriaguez, e não foi necessário realizar o teste do etilômetro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encaminhou as vítimas ao hospital local, e a polícia está acompanhando o caso para obter mais informações sobre o estado de saúde dos envolvidos.

Por acreonline.net com informações de folha do acre

