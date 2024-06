Um homem, cuja identidade ainda não foi revelada pelas autoridades, foi vítima de um violento assassinato na noite desta segunda-feira (03) no bairro Distrito Industrial II, na zona leste de Manaus. O corpo da vítima foi encontrado por moradores na região, apresentando mais de 10 perfurações causadas por tiros.

A perícia constatou marcas de pneus próximo ao local do crime, levando os investigadores a acreditarem que o homem possa ter sido sequestrado para ser executado naquela área. A motivação por trás do assassinato permanece um mistério, e até o momento nenhuma pessoa foi detida pelo caso. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) está encarregada da investigação do crime.

Os detalhes sobre a vítima e possíveis suspeitos ainda são escassos, mas as autoridades seguem empenhadas em esclarecer os fatos

Por almeida

