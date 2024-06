O São Paulo enfrentará o Nacional, do Uruguai, nas oitavas de final da Copa Libertadores pela terceira vez. O Tricolor disputará a partida de ida em Montevidéu, tendo a vantagem de decidir a classificação com o apoio de sua torcida no Morumbis.

Nas outras duas oportunidades em que as equipes se enfrentaram nas oitavas de final da Libertadores, o São Paulo se classificou. O Tricolor, aliás, jamais perdeu para o rival uruguaio nesta fase do torneio.

A primeira vez que o São Paulo enfrentou o Nacional nas oitavas de final da Libertadores foi em 1992, quando se sagrou campeão do torneio pela primeira vez. Na partida de ida, no Uruguai, a equipe comandada por Telê Santana venceu por 1 a 0, gol de Elivélton. Na volta, no Morumbis, novo triunfo, desta vez por 2 a 0 – Ronaldão e Antônio Carlos balançaram as redes.

A outra oportunidade em que os tricampeões da Libertadores protagonizaram um confronto pelas oitavas de final do torneio foi em 2008. Na ida, no Uruguai, empate sem gols. Na volta, o São Paulo venceu por 2 a 0, graças aos gols de Adriano e Dagoberto.

O São Paulo terminou a fase de grupos da Libertadores como líder do Grupo B. O Nacional, por sua vez, se classificou na segunda colocação do Grupo H, atrás do River Plate, da Argentina.

Gazeta Esportiva

