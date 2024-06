Um pastor evangélico foi preso na zona rural de Rio Branco por uma equipe da Delegacia Especializada em Atendimento à Criança no último final de semana. O nome do suspeito não foi divulgado pela polícia.

De acordo com as autoridades, o pastor abusou sexualmente de menores entre 2016 e 2017 nas cidades de Capixaba e Rio Branco, no Acre. Ele usava o pretexto religioso para se aproximar das famílias e ganhar a confiança das crianças.

O pastor será encaminhado ao Presídio Francisco de Oliveira Conde (FOC), onde ficará à disposição da Justiça. Durante a prisão, o homem demonstrou nervosismo e fingiu um desmaio, caindo ao chão.

Por Acreonline.net

