Depois de restaurado a Prefeitura de Rio Branco recebeu de volta um quadro de grande importância do artista plástico Sansão Campos Pereira. A obra, que retrata parte do Calçadão da Gameleira, às margens do Rio Acre, foi recuperada pelo também artista plástico Eclicério Gomes, amigo de Sansão Pereira. Para ele um trabalho de grande responsabilidade, apesar de parecer simples.



“Para nós que vivemos nesse mundo das artes visuais, há quase 40 anos, aqui em Rio Branco e ter tido o privilégio de ser amigo do Sansão Pereira, eu acho que não é difícil, mas sabemos da responsabilidade que é ter uma obra de arte de Sansão Pereira na nossa mão. Ela esteve comigo por uns 30 dias, mais ou menos, tivemos o maior carinho que precisa ter com uma obra como a de Sansão Pereira e de tantos outros artistas, mas graças a Deus foi feito o restauro. A obra está voltando para o seu devido lugar.”

A restauração do quadro é de suma importância, uma vez que a prefeitura reconhece a necessidade de preservar e homenagear um artista como Sansão Pereira. Ele não só representou o Acre no Brasil, mas também no cenário internacional. Com uma carreira artística que se estendeu por 60 anos. Sansão produziu uma quantidade invejável de obras, demonstrando sua grande demanda no cenário mundial.



Para Ulisses Shancez, presidente da Associação dos Artistas Plásticos do Acre todo reconhecimento com essa classe é de suma importância.

“Eu acho que todos os artistas acreanos devem ser valorizados futuramente ou atualmente, porque a arte é cultura e temos que valorizar de todas as maneiras.”

Muito prestigiado o evento contou com a apresentação de danças e com a presença de vários artistas locais, além do prefeito da capital e secretariado. O retorno do quadro restaurado ao local de origem, no saguão de entrada da Prefeitura de Rio Branco, permite que todos os visitantes apreciem a obra. A iniciativa não só preserva a memória do artista, mas também exalta o valor cultural que ele trouxe ao Acre.



Para o prefeito da capital Acreana é essencial que esse quadro esteja exposto continuamente para que a memória e o legado de Sansão Pereira nunca sejam esquecidos.

“Um artista como o Sansão precisa sempre ser lembrado, afinal de contas, ele representou o Acre não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A quantidade de quadros que ele conseguiu produzir na sua vida de 60 anos de artista plástico, é uma coisa invejável. Então mostra que ele era muito demandado no mundo inteiro. E isso é importante para nós, ou seja, um acreano, um Xapuriense, que levou o nome do Brasil para o mundo inteiro. Eu estou muito feliz que a nossa prefeitura está fazendo a parte dela, manda restaurar esse quadro que já há um bom tempo precisava de restauração.”

Luiz Cordeiro / Assecom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram