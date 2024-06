Com um gol do atacante Adrian aos 52 do segundo tempo, cobrando penalidade, o Santa Cruz venceu o Humaitá por 1 a 0 nesta terça, 4, no Florestão. O duelo foi válido pelo grupo A do Campeonato Estadual Sub-20. O Santa Cruz chegou aos 6 pontos, mesma pontuação do Humaitá.

Partida bem disputada

As duas equipes realizaram um jogo intenso desde o início. O Santa Cruz tentava as jogadas em velocidade pelos lados e o Humaitá buscava a troca de passes.

Nos minutos finais da segunda etapa, o Santa Cruz aumentou a pressão. No lance decisivo, o goleiro Paiva falhou e na sequência fez a penalidade em Raio. Adrian cobrou e definiu o placar.

Fala, Ícaro!

“Jogamos com muita disposição desde o início e mesmo nos acréscimos continuamos acreditando e buscando a vitória. A conquista desse resultado nos mantém com boas chances de classificação e vamos seguir trabalhando duro em busca do nosso objetivo”, disse o zagueiro Ícaro.

Lamentou a derrota

Para o zagueiro Henry, o Humaitá criou oportunidades e não soube definir a partida.

“Tivemos chances e agora não adianta ficar lamentando. Temos dez dias de treinos e precisamos nos concentrar para o jogo contra o Galvez”, afirmou Henry.

Por PHD

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram