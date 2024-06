Laurent Schwarz, o prodígio da arte de dois anos da Baviera, Alemanha, tomou o mundo da arte de assalto. Esse pequeno Picasso não está apenas rabiscando com lápis de cor; ele está misturando tintas e criando obras-primas abstratas que chamaram a atenção de colecionadores de arte sérios.

Sua jornada artística começou durante uma viagem em família à Itália em setembro passado. Laurent ficou fascinado por uma pintura no quarto do hotel, mostrando um interesse incomum para um bebê. De volta para casa, sua mãe, Lisa Schwarz, montou um estúdio para ele pouco antes do Natal. Desde então, Laurent tem sido um furacão de criatividade, misturando suas próprias tintas e usando pincéis, rolos, espátulas e até os dedos para criar obras vibrantes e abstratas.

Lisa notou algo único na arte de Laurent: dentro do caos colorido, surgiam figuras reconhecíveis. Elefantes, dinossauros e cavalos — seus animais favoritos — emergiam das ondas de cores. E quando se trata de sua paleta, Laurent é claro sobre suas preferências. Brilhantes e ousadas são suas escolhas; marrons e cores apagadas simplesmente não fazem parte.

Lisa estava tão orgulhosa das criações de Laurent que começou a postá-las no Instagram. O que começou como uma maneira de compartilhar o talento de seu filho com amigos e família rapidamente se tornou uma sensação viral. A página de Laurent acumulou quase 30.000 seguidores, cada postagem atraindo admiração e surpresa de todo o mundo. Com uma resposta tão positiva, Lisa decidiu ver se a arte de Laurent poderia encontrar um mercado.

A resposta foi um retumbante sim. As primeiras oito peças de Laurent foram vendidas rapidamente, e um artigo sobre seu trabalho na Alemanha o catapultou para os holofotes internacionais. De repente, suas pinturas estavam sendo vendidas por até $7.000 (cerca de R$ 36.000) e sendo exibidas na prestigiosa feira ART MUC em Munique. Colecionadores da Grã-Bretanha às Bahamas estavam ansiosos para possuir um pedaço de seu mundo imaginativo. Até uma galeria em Nova York expressou interesse em exibir seu trabalho.



O dinheiro dessas vendas está sendo guardado para o futuro de Laurent, depositado em uma conta que ele acessará quando completar 18 anos. Apesar de sua crescente fama, o ritmo e a frequência de suas pinturas são inteiramente decididos por ele. Algumas semanas ele pode evitar o estúdio completamente, apenas para retornar com uma explosão de entusiasmo, dizendo à sua mãe: “Mamãe, pintar.”

Lisa está determinada a manter a vida o mais normal possível para Laurent. Ela enfatiza que, apesar do hype e do interesse, tudo em casa permanece inalterado. O objetivo é permitir que Laurent aproveite sua infância sem as pressões que frequentemente acompanham a fama precoce.

por Lucas Rabello

