Contratado pelo Real Madrid, o atacante Kylian Mbappé deu sua primeira entrevista como atleta da equipe espanhola. Nesta terça-feira (04), em coletiva com a Seleção Francesa, o atacante abriu o jogo sobre sua conturbada saída do PSG.

“Não fui infeliz no PSG, seria um desastre. Há coisas e pessoas que me deixaram infeliz, mas há outras coisas que você não pode mostrar porque eu era um líder e você não segue alguém que mostra sua tristeza por aí. Seria meio canalha chegar e dizer que fui infeliz no PSG, mas houve coisas lá que me deixaram infeliz”, disse Mbappé.

O agora companheiro de Vini Jr e Rodrygo seguiu sua fala agradecendo ao treinador Luis Henrique e ao diretor do PSG Luis Campos, responsáveis por não deixar o jogador “parado”.

“Eles falaram comigo de forma violenta que eu não iria jogar. [O técnico] Luis Enrique e [o diretor] Luis Campos me salvaram. Sem eles eu nunca mais teria colocado os pés em campo”, completou o atacante.

Multicampeão pelo Paris Saint-Germain, Mbappé conquistou 16 títulos ao longo de suas 7 temporadas no comando do ataque da equipe. Além disso, foram 308 jogos, com 256 gols marcados e 96 assistências.

