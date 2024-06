O Instituto Federal do Acre (Ifac) homologou nesta terça-feira (4) o resultado final do concurso público para cargos de técnicos-administrativos em educação (TAE), realizado em novembro do ano passado. A homologação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU), onde também pode ser conferida a lista dos aprovados.

O concurso oferece vagas para diversos cargos, incluindo:

Administrador

Analista de tecnologia da informação

Arquivista

Assistente Social

Auditor

Bibliotecário Documentalista

Contador

Eletricista

Médico

Tecnólogo em logística

Tecnólogo em processos escolares

Assistente em administração

Técnico em tecnologia da informação

Técnico de laboratório

Assistente de aluno

Para os cargos de técnicos-administrativos em educação, foram disponibilizadas 22 vagas para candidatos com ensino médio e curso técnico nas respectivas áreas. As remunerações variam conforme o cargo:

Assistente em administração, técnico de tecnologia da informação, técnico em agropecuária, técnico em contabilidade e técnico de laboratório/recursos naturais: R$ 2.667,19

Assistente de alunos: R$ 2.120,13

Além dessas, foram oferecidas 18 vagas com remuneração de R$ 4.556,92 para cargos de nível superior. A homologação marca a conclusão do processo seletivo, permitindo que os aprovados sejam convocados para suas respectivas funções.

Por Acreonline.net

