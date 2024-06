Carros, galpões no Parque Industrial, um ponto comercial, um hotel e terrenos estão disponíveis para compra em leilões judiciais do Tribunal de Justiça do Acre. Ao todo, serão 13 leilões ao longo do mês em Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Feijó, Plácido de Castro, Porto Acre, Manoel Urbano, Mâncio Lima e Taraucá.

Os imóveis podem ser parcelados, com entrada de 25% do valor e o restante deve ser pago em até 30 meses. As informações podem ser conferidas no site da leiloeira.

O primeiro leilão ocorreu nesta segunda-feira (3) em Cruzeiro do Sul. O TJ-AC informou que foi feita a reoferta de dois galpões no Parque Industrial, um carro e um terreno no loteamento Parque Industrial.

Já na próxima quarta (5), serão finalizados os lances dos leilões da 3ª, 4ª e 5ª Vara Cível de Rio Branco. Os lances são para um terreno na Avenida Antônio da Rocha Viana, uma edificação de um hotel no centro de Porto Acre e um sítio com 48 hectares na BR-364.

Na quinta (6), a 2ª Vara Cível de Rio Branco vai leiloar um terreno, um carro, um semirreboque, um sítio de 18 hectares e uma chácara no bairro Edílio Rodrigues, em Senador Guiomard.

Também no interior, haverá o leilão virtual de três novilhas e de uma máquina partidora de lenha hidráulica em Feijó e em Plácido de Castro de um ponto comercial na Avenida Diamantino Augusto de Macedo.

Já na sexta (7), a 2ª Vara Cível de Cruzeiro do Sul conclui o leilão de um prédio no bairro João Alves, na terça (11) serão leiloados uma motocicleta e um caminhão da Vara Única de Manoel Urbano.

Na quarta (12) e no próximo dia 22 a Vara Única de Mâncio Lima e a Vara Cívil de Tarauacá vão leiloar lotes urbanos, casas e um terreno.

Por g1 AC

