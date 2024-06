Junho chegou com boas notícias para os beneficiários do Bolsa Família em todo o país! O calendário de pagamentos do mês já foi divulgado, com datas e valores atualizados, além de bônus e benefícios adicionais que garantem um suporte ainda maior para as famílias brasileiras.

1. Calendário de Pagamentos:

Início dos pagamentos: 17 de junho

Consulta por NIS final:

Dia 17 de junho: Final do NIS 1 (liberado de forma antecipada no dia 15/06);

Dia 18 de junho: Final do NIS 2;

Dia 19 de junho: Final do NIS 3;

Dia 20 de junho: Final do NIS 4;

Dia 21 de junho: Final do NIS 5;

Dia 24 de junho: Final do NIS 6 (liberado de forma antecipada no dia 22/06);

Dia 25 de junho: Final do NIS 7;

Dia 26 de junho: Final do NIS 8;

Dia 27 de junho: Final do NIS 9;

Dia 28 de junho: Final do NIS 0.

2. Bônus:

R$ 150: Para cada criança de 0 a 6 anos

R$ 50: Para cada dependente de 7 a 18 anos

R$ 50: Para gestantes e nutrizes (mulheres que amamentam bebês de até 6 meses)

O valor base do Bolsa Família em junho ainda não foi definido oficialmente pelo Ministério da Cidadania. No entanto, a expectativa é que o valor seja reajustado, podendo chegar a R$ 600 para todas as famílias, o que representa um aumento significativo em relação ao mês anterior.

As famílias que recebem o Bolsa Família também terão direito ao vale-gás em junho. O valor do benefício será equivalente a 100% da média nacional do preço do botijão de 13 kg, conforme a Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Condições para Receber o Bolsa Família em junho

Para ter direito aos benefícios do Bolsa Família, as famílias precisam estar inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e atender aos critérios de renda e vulnerabilidade social definidos pelo programa.

Por Matheus Falcão

