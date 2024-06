Na noite do último sábado (1º), um homem de 35 anos foi executado a tiros em uma lanchonete no bairro Pompeia, região leste de Belo Horizonte. A vítima estava acompanhada de três mulheres quando dois indivíduos chegaram e efetuaram vários disparos, atingindo-a com pelo menos dez tiros.

A Polícia Militar prendeu Kayk Gonçalves dos Santos, de 19 anos, em flagrante pelo crime de homicídio. Com ele, foi apreendida uma pistola 9 mm. Kayk é considerado de alta periculosidade e possui duas passagens pelo sistema prisional.

O veículo usado na fuga, um Fiat Palio, foi abandonado a cerca de um quilômetro do local do crime. No carro, a polícia encontrou um carregador com 30 munições de calibre 9 mm, três celulares e dinheiro.

Por Acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram