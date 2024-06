No interior do Acre, a cidade de Brasiléia novamente foi cenário de tumulto. No último final de semana, ocorreu a terceira briga generalizada de mulheres, desta vez motivada por ciúmes. O episódio aconteceu em frente à praça do Ginásio, na Rua Manoel Ribeiro.

Segundo relatos de populares presentes no local, a briga foi desencadeada por ciúmes envolvendo um homem que estava acompanhado de uma jovem. A tensão rapidamente se transformou em luta corporal, resultando em ferimentos e lesões para as envolvidas.

A cidade de Brasiléia tem vivenciado uma mudança demográfica curiosa. Historicamente, a maior parte da população era composta por homens. No entanto, nos últimos anos, houve uma redução significativa na presença masculina na cidade,

o que vem causado a fúrias de algumas mulheres na maioria das vezes jovens, que disputam os homesn no tapa. Este fenômeno tem gerado especulações e debates sobre suas causas e consequências.

