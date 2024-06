No último final de semana, a cidade de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, foi palco de uma confusão durante uma partida de futebol em uma quadra sintética. O que deveria ser um momento de esporte e diversão acabou em pancadaria entre os jogadores.

O desentendimento começou quando um dos atletas se recusou a ser substituído, gerando uma tensão crescente que rapidamente saiu de controle. A situação culminou em uma briga generalizada, envolvendo jogadores de ambas as equipes.

Por Acreonline.net

