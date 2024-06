Entre os projetos prioritários da gestão municipal de Rio Branco está a valorização dos homens e mulheres do campo, oferecendo infraestrutura e apoio necessário para o crescimento e o fortalecimento da produção, resultando no crescimento da economia na capital. Por conta disso, o prefeito de Rio Branco aproveitou a manhã do último sábado (1º) para vistoriar as obras de melhoramento que estão sendo realizadas no Ramal União Floresta, região do Barro Alto, Estrada da Transacreana. São mais de 30 km que estão recebendo os serviços da prefeitura, como a melhoria dos pontos críticos, raspagem, construção de ponte, entre outros.

A comunidade, que há mais de 20 anos convivia com o isolamento no período chuvoso, comemora a intervenção do poder público municipal. Como forma de agradecimento, preparou uma festa para receber o prefeito e sua comitiva, conforme enfatizou Laerte Borjas, presidente da Associação União Floresta.

“Eu já tenho aqui minha propriedade há 16 anos, e o único ano que a gente não teve problema foi este. Então, a gente tem que agradecer muito ao prefeito pelo que ele tem feito e pelo que ainda vai fazer. Há 20 anos, as pessoas só falavam e não acontecia nada, mas o prefeito fez. Saímos do isolamento e estamos muito felizes por isso”, agradeceu.

Morando na localidade há quase 14 anos, Zeca Gavião abriu sua propriedade para recepcionar o prefeito de Rio Branco, que estava acompanhado do secretário municipal de Agropecuária, Eracides Caetano, e diversos secretários e gestores municipais. Zeca Gavião disse que o almoço oferecido ao prefeito foi para agradecer por ter tirado a comunidade do isolamento.

“Passamos 13 anos aqui dentro e não tinha ramal, nunca prestou esse ramal. Eu quebrava a caminhonete todo ano e, agora, há dois anos, rodo de inverno a verão sem quebrar minha caminhonete”, comemorou.

A gestão municipal, em pouco mais de três anos, já investiu mais de R$ 50 milhões no melhoramento de ramais e na assistência aos trabalhadores rurais. São mais de R$ 30 milhões em ações diretas nos ramais, mais de R$ 10 milhões na aquisição de adubo, calcário e mecanização agrícola. Nos próximos meses, a prefeitura iniciará a montagem dos galpões para abrigar beneficiadoras de arroz, feijão e milho, além de secadoras.

” Eu acredito que é daqui que sai a riqueza que vai para a cidade. Campo pobre, cidade pobre; campo rico, cidade rica. É assim que eu penso. O homem do campo precisa primeiro de ramais, depois de apoio para plantar e colher, como a mecanização e o beneficiamento que a nossa prefeitura, através da Seagro, está fazendo. Demos calcário, adubo, coisas que nenhuma gestão fez, e agora vamos construir os galpões para colocar as beneficiadoras de arroz, feijão e milho, investimentos que ultrapassam R$ 50 milhões”, finalizou o prefeito.

Gleydison Meirelles/Assecom

