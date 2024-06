Dois dias depois da conquista da Champions League, o Real Madrid mostrou nesta segunda-feira, 3, que está de olho ainda em mais títulos. A equipe merengue anunciou oficialmente a contratação de Kylian Mbappé, que havia deixado o PSG. O atacante, 25, assina por cinco temporadas.“O Real Madrid CF e Kylian Mbappé alcançaram um acordo. Mbappé será jogador do Real Madrid nas próximas cinco temporadas”, diz o texto.

Mbappé está com a seleção francesa que se prepara para a Eurocopa e, por isso, não há uma estimativa de quando poderá ser a apresentação oficial. A competição vai de 14 de junho a 14 de julho.

A primeira manifestação do atleta foi nas redes sociais, logo depois do anúncio oficial do clube. Em francês, espanhol e inglês, o campeão da Copa do Mundo de 2018 escreveu que esse é um sonho que se torna realidade.

“Um sonho que virou realidade. Muito feliz e orgulhoso por fazer parte do meu clube dos sonhos, o Real Madrid. É impossível explicar o quanto me sinto feliz e entusiasmado neste momento. Mal posso esperar para ver vocês, madridistas, e obrigado pelo seu incrível apoio. Hala Madrid!”, disse Mbappé, em uma publicação acompanhada de fotos com Cristiano Ronaldo.

Parte da imprensa espanhola acredita que o jogador vestirá a camisa 10, já que Luka Modric deve deixar a equipe. Por outro lado, a camisa 9 está vaga desde a saída de Karim Benzema, que foi para o Al-Ittihad, da Arábia Saudita.

Ainda de acordo com a imprensa espanhola, o salário do craque será de 30 milhões de euros (o equivalente a 171 milhões de reais) por ano. Estima-se que no PSG, o joagdor recebia 100 milhões de euros.

Mbappé foi revelado pelo Mônaco e logo foi emprestado para o Paris Saint-Germain com opção de compra para o time da capital francesa. Nesse período, foi sete vezes campeão da Ligue 1. Com a seleção francesa, o ápice foi a Copa do Mundo da Rússia, em 2018 – quatro anos mais tarde, no Catar, o time foi vice-campeão diante da Argentina.

