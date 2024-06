Na tarde do último domingo (2), Antônio Panchico, de aproximadamente 60 anos, faleceu devido a uma parada cardíaca no bairro Boca do Caeté, em Sena Madureira. De acordo com relatos, ele começou a sentir uma forte dor no peito antes de colapsar no quintal de sua casa.

Os moradores, ao perceberem a situação, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). No entanto, quando a equipe médica chegou ao local, Antônio Panchico já estava sem vida.

O incidente gerou comoção na comunidade, que lamenta a perda do vizinho. A ocorrência ressalta a importância de estar atento aos sinais de problemas cardíacos e a necessidade de uma resposta rápida em situações de emergência.

por Acreonline.net

