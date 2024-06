Relembrar é viver, e para os apaixonados pelo futebol de Sena Madureira, a memória do Grêmio Esportivo Acreano é uma verdadeira joia. Em 1982, há exatos 42 anos, o estádio José Marreiro Filho, carinhosamente conhecido como Marreirão, era palco de momentos épicos do esporte local, onde o “mais querido” Grêmio Esportivo Acreano proporcionava espetáculos inesquecíveis aos seus milhares de torcedores.

A Era de Ouro do Futebol em Sena Madureira

Naqueles tempos, as arquibancadas do Marreirão se enchiam de fervorosos fãs, ansiosos para apoiar seus times do coração. Entre os jogos mais aguardados, o clássico entre Grêmio Esportivo Acreano e Comercial era um verdadeiro evento, capaz de atrair multidões e incendiar paixões. Os duelos acirrados e emocionantes deixavam uma marca indelével na memória dos presentes.

O Maestro do Sucesso: Prof. Rivaldo

Um dos pilares desse período glorioso foi, sem dúvida, o Prof. Rivaldo. Reconhecido por sua disciplina, comprometimento e visão além do seu tempo, ele conduziu o Grêmio Esportivo Acreano com um trabalho admirável. Mesmo em uma era considerada “primitiva” em termos de recursos e infraestrutura, o Prof. Rivaldo conseguiu moldar um time coeso e competitivo, deixando um legado que perdura até hoje.

A Formação Memorável

A formação que marcou época em 1982 é lembrada com carinho pelos torcedores. Em pé, da esquerda para a direita, estavam: Raimundo Mandim, Cabral, Neguim Placar, Asterio Marreiro, Manoel Matos, Gilson, Iquinha, Rominha e o visionário Prof. Rivaldo. Agachados, posavam: Rinaldo (filho do Prof. Rivaldo), Arnold Marreiro (F), Gean, Antônio José Dias, Evandro da Emater (F), Iracélio Furtado (F) e Branco Amorim. Cada um desses jogadores deixou sua marca e contribuiu para a trajetória vitoriosa do Grêmio Esportivo Acreano.

Agradecimentos e Reconhecimento

É importante agradecer aos conterrâneos e amigos que mantêm viva essa memória preciosa: Pastor Evilazio e Rinaldo Stefanni. Suas contribuições ajudam a preservar e celebrar a rica história do futebol em Sena Madureira, inspirando futuras gerações a valorizar e honrar esse legado.

Conclusão

O Grêmio Esportivo Acreano, sob a batuta do Prof. Rivaldo, não só protagonizou partidas emocionantes, mas também escreveu capítulos memoráveis na história do futebol local. Relembrar esses momentos é uma forma de manter viva a chama da paixão pelo esporte e celebrar um período de ouro que marcou profundamente a comunidade de Sena Madureira. Que essas lembranças sirvam de inspiração para que o espírito de união e amor pelo futebol continue a brilhar, geração após geração.

Por Ronaldo Daurte e Gerson Diniz- Acreonline.net

