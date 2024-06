A Prefeitura de Sena Madureira, por meio da Secretaria de Cidadania e Assistência Social, realizou no último sábado, 1ª de junho, a 3ª edição do tradicional Bingão das Mães, reunindo mais de 3 mil pessoas em frente a praça 25 de Setembro no centro da cidade.

A edição deste ano contou com o apoio do dos deputados federais Meire Serafim, Eduardo Veloso e dos deputados estaduais Gilberto Lira, Pablo Bregence e do senador Márcio Bittar.

Durante a semana, mais de 15 mil cartelas foram entregues nos bairros da cidade e em pontos de apoio. O bingo contou com sorteio de vários brindes como geladeira, televisão, smartphone, máquina de lavar, fogão, sorteio de pix e outros brindes doados pelos empresários, logistas e parceiros.

“Em nome do nosso prefeito Mazinho Serafim e do secretário Daniel Herculano, queremos agradecer a todos que participaram deste evento tão aguardado em nossa cidade. Parabéns aos ganhadores e a todas as mães de Sena Madureira por esta data tão especial”, disse a secretária de administração, Adriana Martha representando o executivo.

Estiveram presentes os vereadores Alípio Gomes, Carlos Beliza, Raimundo dos Anjos, os secretários Adriana Martha e Daniel Herculano, o deputado estadual Pablo Bregence e equipes de apoio.

Veja abaixo o nome dos ganhadores

Leoni Lima – Pix de R$ 500,00

Kayky Marreiro – Pix de R$ 500,00

Mailane Torres – Pix de R$ 500,00

Ayla Priscila – Pix de R$ 1.000

Silvana Silva – Ganhadora do Fogão

Maria das Graças – Ganhadora da Bicicleta

Marcelo Lourenço – Ganhador da Bicicleta

Antônio Rodrigues – Ganhador da máquina de lavar

Alexandre Lima – Ganhador do smartphone

Daiane Arruda – Ganhador do Forno elétrico

Dione Souza – Ganhador da TV de 43 polegadas

Kássia Souza – Ganhadora da TV de 43 polegadas

Géssica Alves – Ganhadora da Geladeira

Francilene Araújo – Caixa de Som

Fotos: Lucas Costa – ASCOM

Por Assessoria

